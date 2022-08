I regn og vriene forhold for staveliten svingte 21 år gamle Lillefosse seg over 5,75 i første forsøk. Det skulle vise seg å bli helt avgjørende i medaljekampen på Olympiastadion.

Ingen av de øvrige som hoppet på den høyden, klarte 5,75 på første forsøk. Den nesten høyden, 5,85, klarte kun tyske Bo Kanda Lita Baehre og den svenske kjempefavoritten Armand Duplantis.

Dermed tok Lillefosse bronsemedaljen på å ha tatt 5,75 på første forsøk.

Gullet gikk oppskriftsmessig til Duplantis med mesterskapsrekord 6,06, mens tyske Baehre tok sølv med 5,85.

– Surrealistisk! Det var godt å ta det. Jeg hoppet stabilt. I dag var det viktig å ta det i første forsøk. Dette gir meg mer motivasjon og håp om å kjempe mot de aller beste, sa Lillefosse til den skrivende delen av norsk presse.

Lillefoss var rørt etter bronsen. Stortalentet er blitt voksen og slo skikkelig igjennom denne sesongen. Etter et år med mange skader er det blitt norsk rekord, kongepokal og bronse i EM.

– Jeg kjenner jeg er litt emosjonell. De siste årene har ikke vært så gøy. Da jeg ikke kom meg til OL i Tokyo i fjor, var det tungt. Da ble jeg veldig umotivert i lang tid, helt fram til innendørssesongen startet. Å stå her med bronse i EM nå, er stort, fortsatte han.

Målløs trener

For noen år siden mistet medaljevinneren moren sin. Det var noe av det første han tenkte på da han fikk det norsk flagget rundt brystet.

– Jeg så opp mot tribunen der hele familien satt, og der var det en som manglet. Jeg vet at hun hadde vært stolt av meg. Sorry altså, men det er tungt. Jeg kjente det i hjertet. Da gikk hele situasjonen opp for meg. Jeg vet at det er ingen i hele verden som hadde hatt mer lyst til å sitte der på tribunen enn mamma, sa Lillefoss.

Han hadde både faren, broen, søsteren, kjæresten til broren og andre familievenner på tribunen.

– Jeg hadde ikke vært her i dag om det ikke hadde vært for mamma. Jeg husker at hun sa i en av de siste samtalene at jeg kunne bli en av de beste i verden.

På sidelinjen i München var trener Bjørn Åge Herdlevær (38) overlykkelig over medaljen.

– Jeg er nesten målløs. Jeg kjenner adrenalinet pumper i kroppen. Jeg trodde ikke det skulle holde. Til frokosten i dag sa Pål at «jeg skal ta den jævla medaljen i dag», sa Herdlevær.

Skuffet Guttormsen

På veien mot medaljen klarte Lillefosse høydene 5,50 og 5,65 på første forsøk. 5,85 ble imidlertid for høyt for nordmannen. Der rev han tre ganger.

Norges andre deltaker i stavfinalen, Sondre Guttormsen, kom seg også over 5,75, men måtte ha to forsøk på høyden. Dermed plasserte han seg bak Lillefosse på resultatlista.

Hadde Guttormsen klart 5,85, hadde bronsemedaljen gått til han.

– Jeg er skuffet. Jeg kom hit for å ta medalje. Hva ble jeg? Seks? Det er samme resultat som for fire år siden. Samtidig hopper jeg like høyt som han som tar medalje, oppsummerte Guttormsen overfor NTB.

Har norsk rekord

Guttormsen har 5,82 meter som personlig rekord og årsbeste. Under Eugene-VM klarte han 5,70 meter og ble nummer ti.

Lillefosse satte norsk rekord med 5,86 under NM i Stjørdal tidligere denne sesongen. I VM i Eugene klarte han 5,80 og ble nummer åtte. Lillefosse hadde hoppet 5,80 eller høyere i de seks siste konkurransene foran lørdagens finale i München. Favoritten regn.

Simen Guttormsen ble slått ut i kvalifiseringen i München. Der ble han nummer 13 og var den siste som ikke kom seg med til finalen.