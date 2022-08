Ødegaards måldobbel sendte Arsenal til toppen av tabellen

Arsenal har levert solid i seriestarten og sikret sin tredje strake seier mot Bournemouth anført av kaptein Ødegaard.

Etter kun fem minutter kunne nordmannen enkelt prikke inn 1-0 etter en retur fra keeper og juble for sitt første mål denne sesongen, etter to kamper uten målpoeng.

Fem minutter senere doblet han ledelsen med nok en sikker avslutning. Det sikret han to mål i samme kamp for første gang siden debutsesongen i Eliteserien for Strømsgodset, som 15-åring i 2014.

– Vi dominerte fra start, skapte noen gode sjanse og scoret noen bra mål. Jeg er veldig fornøyd med tre poeng. Vi vet at det alltid er vanskelig å komme til disse stedene. Vi har slitt før i slike kamper, men vi var så skarpe og aggressive, sa Ødegaard til Sky Sports.

William Saliba økte til 3-0 med et kremmerhus etter 54 minutter, før Gabriel Jesus ble nektet en scoring med 20 minutter igjen å spille. Han ble dømt til å være i offside etter en VAR-sjekk. Ødegaard ble dermed snytt for en assist etter å ha spilt fri offsideplasserte Jesus.

Ødegaard ble byttet ut etter 75 minutters spill, og Arsenal trygget inn 3-0-seieren. London-klubben står med full pott etter tre kamper og ligger øverst på tabellen. Søndag kan Manchester City ta tilbake tabelltoppen med tomålsseier over Newcastle.

Herjet fra start

Ødegaard har høstet mye ros for sitt spill i Arsenal-drakt, men kritikken som har kommet nordmannens vei har gått på at han ikke får nok målpoeng. Mot Bournemouth viste han at han at han også kan bidra i målprotokollen.

23-åringen var godt plassert i boksen da Gabriel Martinelli satte Bournemouth-keeper Mark Travers på prøve etter fem minutter. Returen fra keeper gikk rett i beina på Ødegaard, som tok godt vare på sjansen.

Hans andre mål kunne fort blitt en scoring for Arsenals nye spiss Gabriel Jesus. Brasilianeren mottok et lavt innlegg fra Ben White og la an til skudd midt i boksen, men Ødegaard stjal avslutningen fra brasilianeren og smalt ballen i nettet. Jesus var godt fornøyd likevel og ga nordmannen en god klem etter scoringen.

– Han syntes det var greit. Han sa jeg var i en bedre posisjon. Jeg prøvde å gi han et mål tilbake, men dessverre var det en hårfin offside, sa en smilende Ødegaard om 2-0-målet.

Perlescoring

Etter pause kunne Arsenal kontrollere inn seieren, men kampens høydepunkt for alle andre enn nordmenn kom ved 3-0-scoringen til William Saliba etter 54 minutter.

Den unge franske midtstopperen sto med bare ett mål i seniorkarrieren før kampen, men scoret som om han aldri hadde gjort annet tidlig i 2. omgang. Etter en dødball sendte Granit Xhaka ballen ut til Saliba utenfor 16-meteren og stopperen skrudde ballen nydelig opp i krysset med venstrefoten.

Etter 72 minutter så det ut som at Gabriel Jesus skulle få sin scoring etter et nydelig framspill av Ødegaard. Brasilianeren var sikker alene med keeper, men var så vidt i offside da gjennombruddspasningen fra Ødegaard ble spilt.

Like etter ble Ødegaard byttet ut. Nordmannen kunne uansett si seg meget godt fornøyd med en strålende kamp og to scoringer.

Sist sesong endte Ødegaard på sju seriemål. Med et Arsenal i kjempeslag denne sesongen kan det fort bli flere mål for drammenseren denne sesongen.

– Forhåpentligvis kan jeg forbedre meg fra sist sesong og hjelpe laget enda mer. Det er målet, sa Ødegaard.