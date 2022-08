Grøvdal etter EM-marerittet: – Håper ikke at jeg er ferdig

Romsdalingen kom aldri til mål på 5000-meteren i München. Hun stoppet opp drøyt halvveis ut i løpet. Ryggen taklet ikke fartsøkningen.

Skadeproblemene gjorde at hun også gikk glipp av 10.000-meteren på Olympiastadion. Grøvdal hadde klare ambisjoner om edelt metall på begge distansene.

Nå krysser hun fingrene for at sesonginnspurten kan reddes.

– Jeg håper ikke at jeg er ferdig. Det er mange løp igjen jeg kan løpe, deriblant Diamond League-finalen i Zürich i september. Jeg håper dette kan slippe fort, slik at jeg få løpt det som er igjen av sesongen, sa Grøvdal til NTB kort tid etter nedturen i München.

Dagen etter ble det kjent at hun for andre gang i år har testet positivt på korona. Smitten gir nok en bekymring i dagene og ukene som kommer.

Diamond League-avslutningen går over to dager 7. og 8. september.

Grøvdal har slitt med ryggen i et par uker. Så sent som i starten av EM-uka var det så vondt at hun ikke kunne løpe og gikk etter egne ord «som en gammel dame».