Grøvdal brøt 5000-meterfinalen i EM

Romsdalingen ga seg etter rundt 3000 meter på Olympiastadion. Hun holdt teten gjennom flere runder i rolig fart, men fikk problemer da tempoet økte markant.

Grøvdal slapp løperne i front og måtte til slutt gi opp. Det var usikkert om hun kom til å stille til start, men viljen var for sterk til ikke å prøve.

– Det var en sjanse jeg tok. Jeg visste at dette langt ifra var optimalt, men jeg ga det et forsøk. Det er farten som er problemet for ryggen. Jeg kjente at jeg lå akkurat på grensen for hva som går. Da jeg måtte gi på mer fart, begynte det å stikke i foten. Det var medalje eller ingenting i dag, sa Grøvdal til NTB og fortsatte:

– Da jeg merket at jeg ikke klarte å løpe i den farten som kom, var det bare å

– Nervepirrende dager

En smell i ryggen gjorde at hun i flere dager ikke var i stand til å løpe. Hun sto over 10.000-meteren tidligere i uken.

– Det har vært nervepirrende dager. For tre dager siden kunne jeg ikke gå til matsalen uten å se ut som en gammel dame. Jeg var usikker på om jeg kom til å stille på startstreken, men jeg var bestemt på å gjøre et forsøk.

En pigg Grøvdal ville vært en potensiell medaljekandidat i München-EM.

– Det er bittert. Med den formen jeg har hatt etter VM, ville jeg vært med og kjempet om det. Gull, sølv eller bronse er vanskelig å si, men målet mitt var å ta medaljer på 5000 og 10.000 meter i dette mesterskapet. Samtidig er det en del av gamet at man må være skadefri og frisk.

Tysk jubel

Det ble et populært tysk gull til Konstanze Klosterhalfen i torsdagens finale, mens de øvrige medaljene gikk til Yasemin Can (Tyrkia) og Eilish McColgan (Storbritannia). Vinnertiden ble 14.50,47.

32 år gamle Grøvdal er fersk innehaver av den norske rekorden på 5000 meter. I juni tok hun seg ned til 14.31,07 i Bislett Games og slo Ingrid Kristiansens bestenotering (14.37,33) fra 1986.

Grøvdal har to bronsemedaljer fra EM på merittlista. De kom på 10.000 meter i 2016 og 3000 meter hinder to år senere.

Tidligere i sommer ble hun nummer åtte på 5000-meteren i VM i Eugene, Oregon i USA.