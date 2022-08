Henriksen sikret EM-bronse i slegge: – Ble veldig overrasket

Henriksen kom til mesterskapet på tross av at han har slitt med hjerteflimmer, og tok seg til EM-finalen med et kast på 77,27 meter.

I finalen slo han til med 79,45 meter, noe som sikret ham bronse. 31-åringen har en personlig rekord på 81,58. Det var hans første medalje i EM.

Etterpå fortalte han at han «egentlig ikke» hadde troen på medalje.

– Jeg ble veldig overrasket over at jeg fikk ut det ene kastet og at ingen gikk forbi. Jeg hadde fryktelig vondt i knærne i dag så jeg er superfornøyd med bronse, sa Henriksen til NTB.

– Hva sier det om din evne til å prestere når det gjelder?

– Det sier at jeg er helt oppe i toppen og gjør de riktige tingene inn mot mesterskap, fortsatte bronsevinneren.

Polsk seier

Henriksen kastet først dødt, før han fulgte opp med et annetkast på 77,60. 32-åringen kastet dødt igjen i sitt tredje forsøk, men økte lengden sin til 79,45 i kast fire.

Med 78,18 og 77,00 i sine to siste kast, ble 79,45 hans lengste kast.

Polske Wojciech Nowicki vant med et kast på 82 meter. Ungarske Bence Halász fulgte på sølvplass med 80,92 meter.

Vått underlag

Henriksen kastet i nettet i første omgang og så tydelig misfornøyd ut med underlaget. Det hadde regnet kraftig i minuttene før konkurransen, og det dryppet også litt underveis. Det stoppet ham ikke fra å sikre medalje.

Tidligere i sommer ble det VM-bronse i Eugene etter et kast på 80,87. Det var tidenes første norske sleggemedalje i et verdensmesterskap. Henriksen endte på pallen tross pågående hjerteflimmer.

I fjor tok han et sensasjonelt OL-sølv.