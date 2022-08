Iuel om forholdet til Kloster: – Vil ikke si at det er noen rivalisering

Etter en årrekke med Iuel på toppen bykset Kloster forbi etter et superløp i Sveits 3. juli. Da knallet hun til med 53,91 og knuste norgesrekorden med 81 hundredeler.

I tillegg forbedret Kloster sin egen bestetid med over sekundet.

– Det hun gjorde i La Chaux-de-Fonds, var skikkelig rått. Hun løp ekstremt bra, sier Iuel til NTB om lagvenninnen før dagens semifinaler på 400 meter hekk i München.

Der kjemper de i hvert sitt heat. De to beste fra hver gruppe (av tre) og ytterligere to løpere på tid går til fredagens EM-finale.

Nytt nivå

Iuel svarer slik på spørsmål om konkurranseforholdet mellom henne og Kloster:

– Jeg vil ikke si at det er noen rivalisering. Det er ganske kult at det er to norske som har tatt seg til et nytt nivå.

– Jeg har visst at hun har noe mer inne enn det hun har vist tidligere. Hun sjokkerte nok også seg selv. Det er gøy å se. Nå er hun plutselig en medaljekandidat. Det blir spennende å se hva hun kan gjøre i en eventuell finale.

Selv om hun har mistet posisjonen som norsk rekordholder, har Iuel hatt en fin sommer. Forrige måned satte hun karrierebeste på 54,70 i forsøksheatet i VM i Eugene. I semifinalen gjorde hun sitt livs nest beste løp (54,81).

– Bør det bli finale på deg?

– Det er vanskelig å få gjort noe med konkurrenten mine. Jeg må fokusere på meg selv. Løper jeg ned mot pers, håper jeg det holder. Det er et utrolig høyt nivå på langhekken i år.

Ikke uten fight

Iuel viser til en rivende tidsutvikling på distansen og bruker 2016-EM som et eksempel.

– Der gikk gullet på 55,12. Nå tror jeg du må godt ned på 52-tallet for å vinne. Man må godt under 55 bare for å ta seg til finale. Det skal bli tøft, men jeg skal ikke gi meg uten en fight.

Hvis det blir finale, blir ikke Iuel å se for Norge i kvalifiseringen på 4 x 400 meter. Begge går fredag, men hun stiller opp for stafettlaget om venninnene sikrer norsk deltakelse i lørdagens finale.