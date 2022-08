Nytt flykaos for Lillefosse – stavene forsvant igjen

I formiddag skal 21-åringen fra Bergen ut i kvalifisering i stavkonkurransen sammen med Guttormsen-brødrene Sondre og Simen under EM i München. Først for seks dager siden kom stavene hans til rette igjen.

De forsvant før VM i Eugene i USA i juli også. Da kom de bort i fly- og bagasjerot da han reiste til den norske precampen i Berkeley foran mesterskapet i Oregon.

Flere ganger denne sesongen har Lillefosse manglet stavene sine når han har ankommet et konkurransested. Flyverden er ikke i vater etter pandemien.

– De brukte litt over en uke uten at jeg visste hvor de var i verden. Jeg er veldig glad for at de kom fram til slutt. Det var en liten stressfaktor. De ringte til slutt fra San Francisco flyplass og sa at de hadde kommet fram, sa Lillefosse til NTB i VM-byen Eugene 19. juli.

Da fikk han stavene sine noen dager før han reiste fra precampen og til VM-byen.

Mer trøbbel

Han fikk stavene sine i tide til kvalifiseringen i VM, og i finalen på VMs avslutningsdag 25. juli endte han opp med 8.-plass.

Så skjedde den samme elendigheten på nytt. Etter å ha sjekket dem inn til hjemreisen fra USA og til Norge og hjembyen Bergen, forsvant stavene igjen.

Og denne gangen ble de borte lenge.

– De kom direkte til München 12. august, for to dager siden, sa Lillefosse til NTB under søndagens presstreff i München.

Han har ingen forklaringen på hvor stavene har hatt tilhold.

– De har fløyet verden rundt. Jeg har ikke klart å holde rede på dem. Det var flyselskap som ikke ville ta dem og mange komplikasjoner. Men de kom i hvert fall hit, og det var beroligende.

Uten full fart

– Hadde du reservestaver hjemme i Bergen?

– Jeg har noen som funker, men jeg har ikke kunnet trene med fullt tilløp siden USA. Jeg har holdt meg til kortere tilløp. Det har gått greit. Teknisk er det bra. Jeg har forsøkt å trene mest mulig med de stavene jeg hadde til rådighet, sa unggutten.

Uansett ordnet det seg igjen i siste liten til et nytt mesterskap. Stavene er naturlig nok viktig for en stavhopper.

Lillefosse satte personlig rekord med 5,86 meter under NM i Stjørdal i slutten av juni. Han har seks konkurranser på rad der resultatet er 5,80 eller bedre.

Målet før EM er klart.

– Jeg har et håp om medalje, men det er mange om beinet.