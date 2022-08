Mol/Sørum direkte til åttedelsfinale – Berntsen og Mol skal spille omspill

– Det var tungt i dag også, men likevel litt lettere. Jeg skjønte at de ikke servet på meg. Hadde de gjort det så hadde de vunnet, sa Anders Mol til NRK.

Mol viste lite av han har vært langt nede etter halsbetennelse uken før EM.

– Det skal bli godt med en hviledag, fortsatte han.

Mol og Sørum åpnet EM med seier over israelerne tirsdag og spilte om gruppeseieren og direkteplass i sluttspillet mot Sverige.

Den sikret de med settsifrene 22-20, 21-16. Mol slet med en lei halsbetennelse i oppkjøringen og uttalte at han var skjelven i beina etter tirsdagens åpningskamp.

Foran onsdagens oppgjør avslørte trener Kåre Mol at han hadde gitt råd om å gi walkover for å gi sønnen Anders mer hvile, men duoen bestemte seg for å stille i jakt på åttedelsfinaleplass.

Mol sa foran kampen at han følte seg bedre enn tirsdag, og han viste tidlig at det var tilfellet. Han ga svenskene god kamp ved nettet og slo inn flere norske poeng.

God ved nettet

Etter en jevn start gikk nordmennene opp i fire poengs ledelse til 16-12. Den svenske duoen ga seg imidlertid ikke der og kjempet seg tilbake til 20-20. To norske poeng sikret likevel settseieren med 22-20.

Det andre settet var like jevnt før nordmennene igjen viste seg sterke i avslutningen. De vant til slutt med sifrene 21-16 og kunne juble for direkteplass i sluttspillet.

– Vi gjorde litt for mange feil til å vinne kampen, sa Jonathan Hellvig til NRK.

Duoen jakter sin femte strake EM-tittel.

– Dette var mye bedre enn tirsdag. Nå har de meldt seg på i kampen om mesterskapet, sa trener Kåre Mol.

Mathias Berntsen og Hendrik Mol skal torsdag spille en omspillskamp for å nå åttedelsfinalen etter seier i strake sett over israelerne Eylon Elazar/Amiram Ohana onsdag.

Omspill

Norges 2.-lag Berntsen og Mol tapte for Åhman og Hellvig tirsdag, og måtte med det ha seier mot israelerne onsdag om det skulle bli videre spill i mesterskapet i München.

De kunne som best bli nummer tre, noe som gir omspill til åttedelsfinalene. Gruppevinneren er automatisk klar for åttedelsfinale, mens nummer to og tre må til omspill.

Berntsen og Mol sikret tredjeplassen med flott spill. De gikk raskt opp i en komfortabel ledelse og vant det første settet med 21-12. Det andre settet åpnet med tre norske poeng før israelerne kjempet seg tilbake til likt på 10-10.

Settet forble jevnt helt til slutt og det endte med norsk settseier 21-18.

– Vi har spilt bra de siste ukene og måneden, og nivået stabiliserer seg mer og mer. Vi gleder oss til en ny utfordring, sa Berntsen.

Kampen om å nå åttedelsfinalen spilles torsdag. Den vil være mot en gruppetoer.