Premier League har lengst effektiv spilletid av topp 5-ligaene

Opta opplyser at kampene i de to første rundene av Premier League har en gjennomsnittlig effektiv spilletid på 54.39 minutter. Det er best av alle topp 5-ligaene.

Franske Ligue 1 følger med 54.19, mens italienske Serie A er ett sekund bak franskmennene. Bundesligakampene ligger på 53.19.

Spanske La Liga kommer dårligst ut av det med en gjennomsnittlig effektiv spilletid på 52.31. Det er to minutter og åtte sekunder dårligere enn sine britiske konkurrenter.

Opta har også tatt for seg den gjennomsnittlige totale tiden på kampene. Der er det La Liga som bruker lengst tid med 99.22. Premier League følger på 98.51, mens Serie A har et gjennomsnitt på 98.40. Bundesliga og Ligue 1 snitter henholdsvis på 96.59 og 96.27.