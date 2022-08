Klubben opplyser at Normann vil gjennomgå medisinsk test tirsdag kveld.

Normann er under kontrakt med den russiske klubben Rostov til sommeren 2024, men krigssituasjonen i Ukraina har gjort framtiden usikker for nordlendingen.

Nå er han klar for utlån til Serie A-klubben U.S. Lecce på lån ut sesongen. Klubben skriver på sin hjemmeside at han vil gjennomgå den medisinske testen tirsdag kveld.