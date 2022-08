Nuñez så rødt da Liverpool tapte poeng

Dermed står de røde med to poeng på to kamper. De er allerede fire poeng bak sist sesongs tittelrival Manchester City og sliter med å omsette sjansene sine i mål.

Liverpool kom til kampen med et 2-2-resultat mot Fulham i den første serierunden i bagasjen. Men foran et fullsatt Anfield var ikke de rødkledde skarpe nok foran mål, i tillegg til at de lot seg frustrere av kyniske Palace-spillere.

Etter at Wilfried Zaha sendte gjestene i ledelsen etter en drøy halvtime, mistet de en viktig spiller tidlig i annen omgang.

Spissjuvelen Darwin Nuñez kom til flere store sjanser, men noe unøyaktighet gjorde at han ikke fant nettet. Han hadde blant annet et sleivspark i stolpen i første omgang. Etter 57 minutter kokte det over da han skallet ned Palace-stopper Joachim Andersen etter en konfrontasjon. Uruguayaneren fikk marsjordre.

Store sjanser

Noen minutter senere utlignet Luis Diaz med en fantastisk soloprestasjon, men Liverpool greide aldri å score vinnermålet.

Liverpool møter erkerival Manchester United borte neste runde, mens Crystal Palace tar imot Aston Villa.

Etter 2-2 i første runde var det et heltent Liverpool som tok føringen hjemme mot Palace. De spilte seg ofte inn i gjestenes 16-meter, men der stoppet det også opp. Flere skudd gikk både utenfor of rett på en habil Vicente Guaita.

De gikk rett i angrep og skapte flere enorme sjanser. Likevel var det gjestene som skulle score kampens første mål.

Eberezi Eze slo Zaha flott gjennom og ivorianeren var sikker alene med Liverpool-keeper Alisson.

Rødt kort og utligning

Etter at Nuñez fikk marsjordre ti minutter ut i annen omgang skulle Liverpool få den etterlengtede scoringen sin. Diaz drev lenge med ballen før ham banket den i hjørnet, utakbart for Guaita.

Det tente seiershåpet på Anfield, men til tross for at vertene hadde ballen klart mest, tettet Palace godt bakover. På tampen kom Mohamed Salah til en god mulighet, men avslutningen fra rett utenfor 16-meteren strøk stolpen.

Dermed fikk Palace med seg et svært sterkt poeng fra en tøff bortekamp.