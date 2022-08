Hovland spilte seg opp i Memphis, men ikke nok

Den eneste nordmannen på PGA-touren hadde fire birdier, to bogeyer og resten par på sin avslutningsrunde som han brukte 68 slag på. Han endte på en delt 20.-plass. Turneringen ble vunnet av amerikaneren Will Zalotoris etter tre omspillshull mot østerrikeren Sepp Straka. Begge endte på 15 slag under par. Det var hans første seier på PGA-touren.

Den 24 år gamle Oslo-mannen startet med en birdie på det første hullet. Så ble det par på de åtte neste hullene. På vei inn i klubbhuset noterte han seg for en birdie på hull ti og elleve. Dagens første bogey kom på det tolvte par fire-hullet.

Etter to strake par ble det birdie på det 15. hullet og ni slag under par totalt. På det lange 16. hullet var nordmann noen få millimeter unna at ballen skulle rulle inn til en birdie, men den hang på hullkanten og ville ikke i. Med ti slag under par ville han kanskje endt topp ti i det sterke selskapet.

Han avsluttet derimot dagen med en bogey etter å ha misset en kort putt for å redde par på hullet. Dermed falt han seks plasseringer på resultatlisten.

– Jeg kom meg aldri helt på toppen, men jeg er ganske stabil. Jeg gjorde en del feil, men ga ikke opp og fortsatte å kjøre på. Jeg kunne klatret mye, men en OK uke, sa Hovland til Eurosport.

Hovland skal spille en PGA-turnering i Wilmington, Delaware med start torsdag.

– Jeg satser å spille enda bedre i neste uke, sa 24-åringen.