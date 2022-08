Bakgrunnen skal være at nordmannen havnet i en krangel med klubbens keepertrener Andreas Menger.

Kicker skriver at dette hendte fredag. Jarstein skal ha kritisert innholdet på treningen og måten det ble kommunisert på.

Herthas sportsdirektør Fredi Bobic bekrefter overfor Bild at «Rune var av sportslige og disiplinære årsaker ikke med mot Eintracht Frankfurt. Vi skal ta en prat med ham og hans agent».

Senere søndag kom det fram at Bobic har tatt samtalene med Jarstein og hans rådgiver. – Det er lov å være kritisk, men tonen og språkbruken (til Jarstein) var helt feil. Jeg synes situasjonen er lei fordi den treffer en person som har vært (i klubben) lenge, sier Bobic, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Jarstein var ikke med i Hertha-troppen i lagets siste kamp.

Telemarkingen har vært i den tyske klubben siden januar 2014 og flere sesonger som førstekeeper. Han var ute av spill i langt over et år etter et hardt covid-19-forløp. Det satte ham utenfor fra april i fjor.

NTB har ikke lyktes å komme i kontakt med Jarsteins agent i selskapet Golden Patch Management.

Jarstein har en kontrakt med Hertha som løper i vel ti måneder til. En mulig løsning på konflikten kan være å terminere avtalen.

Jarstein har tidligere uttalt at han ser for seg å spille profesjonelt til han er over 40 år og gjerne avslutte karrieren for Odd i norsk Eliteserien.