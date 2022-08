50 løpere fra forskjellige nasjoner underskrev på et protestskriv for noen dager siden. De mener det kan følge helserisk med å løpe over fire mil i de temperaturene som er varslet i München.

Det ligger an til å bli cirka 25 varmegrader, ingen skyer og nesten ikke vind under konkurransene. Utøverne ville ha starten lagt til 07-tiden mandag.