Fjorårets toppscorer i mesterligaen sørget for at resten av kampen ble spilt med lavere skuldre for Real Madrids del da det gjensto 25 minutter igjen av kampen. Han bredsidet inn 2-0 etter godt forarbeid av Vinícius Júnior, som ble matchvinner for de hvitkledde mot Liverpool i CL-finalen i mai.

Real Madrid kunne dermed løfte sesongens første trofé.

Det første målet ble scoret av midtstopper David Alaba i første omgang etter en corner.

Eintracht Frankfurt vant europaligaen og hadde dermed billett til finalen mot regjerende CL-vinner Real Madrid i finske Helsingfors.

Den første omgangen var relativt jevnspilt. Tyskerne kom til et par gode muligheter, men Thibaut Courtois sto i veien. Real Madrid fikk sin scoring og hadde mer kontroll etter hvilen.

Jens Petter Hauge satt på benken hele kampen for Eintracht Frankfurt.

Hauge startet sist sesong fabelaktig med to scoringer på de tre første kampene. Deretter ble det stort sett innhopp for den tidligere Bodø/Glimt-spilleren, som ikke fikk flere seriemål.

Hauge spilte de siste 20 minuttene i finalen i europaligaen mot skotske Rangers i mai. Han spilte sist i treningskampen mot Torino i midten av juli, men var ikke i troppen i den tyske serieåpningen i helgen.