Kloster satte norsk rekord med 53,91 i Sveits i forrige måned, men fikk likevel gode svar under onsdagens løp.

Løpet ble vunnet av Rushell Clayton fra Jamaica med 53,63 foran landskvinnen Janieve Russell med 53,08.

Kloster skal i neste uke delta under EM i München.

– Jeg er fornøyd med at jeg klarte å gjennomføre er godt løp, men jeg er akkurat litt for langt unna hekkene, så jeg taper litt på det. Jeg måtte ha et slikt løp som dette foran EM. Bevis for at jeg har hevet nivået, sa Kloster til NRK.

Lene Retzius tok femteplass i stav med 4,36 meter. Hun rev tre ganger på 4,51. Hun var dermed langt unna sitt årsbeste på 4,70.