Mendy sa seg ikke skyldig i voldtekt

Franskmannen er anklaget for åtte punkter for voldtekt, ett for forsøk på voldtekt og ett for seksuelt overgrep, skriver Sky Sports.

De angivelige lovbruddene skal ha skjedd fra oktober 2018 til august 2021.

Mendy har hele tiden benektet alle anklager og skal stilles for retten denne uken. Onsdag sa han seg ikke skyldig i en høring foran rettssaken. Juryutvelgelsen skulle skje senere onsdag.

Mendy, som de siste årene har spilt for Manchester City, ble suspendert fra klubben da han ble siktet av politiet. Han har vært ute på kausjon foran rettssaken.

Mendy er anklaget sammen med en annen mann. Han har sagt seg ikke skyldig på åtte punkter for voldtekt og fire punkter for overgrep mot åtte unge kvinner.