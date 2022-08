– Det ble en rolig kveld, egentlig. Vi roter det litt til i 1. omgang. Jeg føler vi egentlig har kontroll. Vi bør jo vinne kampen, men drit i det. Vi er klar for playoff. Det er stort for en klubb som Glimt, sa hovedtrener Kjetil Knutsen til TV 2.

Dinamo Zagreb er laget som står mellom Glimt og mesterligaen. Kroatene slo Ludogorets 6-3 sammenlagt.

Tirsdag spilles første kamp på Aspmyra. Returkampen spilles 24. august.

– Kampen på Aspmyra tror jeg blir tidenes kamp. Da skal vi lade på alle sylindre, sa Knutsen.

Skår i gleden

Med 5-0 i bagasjen etter storseieren sist uke var aldri ledelsen truet. Men returoppgjøret ga mer enn nok av dramatikk. Flere annullerte scoringer, rødt kort og en skade preget oppgjøret.

Francis Kyeremeh scoret Zalgiris' mål fem minutter før pause før Joel Mvuka utlignet fem minutter etter hvilen. Petar Mamic ble utvist med en drøy halvtime igjen og gjorde jobben nærmest umulig for litauerne.

Glimts sisteskanse Nikita Haikin måtte av banen etter et kvarter etter en stygg takling av målscorer Kyeremeh, som fikk gult kort. Julian Faye Lund kom inn til sin debut for de gulkledde.

Etter kampen hadde han fått seg krykker.

– Det er litt hovent. Jeg trodde det var verre enn det er. Det er vondt å legge vekt på det nå, men det er også for tidlig å si noe. Vi får se hvordan jeg føler meg i morgen. Jeg krysser fingrene for at jeg unngikk en seriøs skade, sa Haikin til TV 2.

Godt i gang

Zalgiris hadde kanskje som oppladning sett kampen der Barcelona vant 6-1 over PSG i mesterligaen i 2016/17-sesongen. Katalanerne tok seg den gang videre med 6-5 sammenlagt. Det ble i overkant for litauerne tirsdag kveld.

Hjemmelaget skapte flere gode muligheter og kom godt i gang, men i mange tilfeller føk ballen skyhøyt over mål. Glimt var også farlig frampå ved noen anledninger. Amahl Pellegrino rundet keeper og satte inn 1-1 få sekunder før pause, men ble avvinket for offside.

Lars-Jørgen Salvesen i aksjon for Bodø/Glimt. Foto: AP / NTB

Fem minutter før pause var ikke kommunikasjonen mellom Lund og Isak Amundsen på topp, som endte med at ingen stoppet en relativt ufarlig ballen foran mål. 1-0, men Zalgiris hadde fortsatt fire mål igjen.

Etter hvilen fikk Mvuka sin scoring etter mye om og men fra VAR-teamet. Det betød fem mål for hjemmelaget, og det virket ikke som det var nevneverdig mye luft igjen i Zalgiris-ballongen.

Stolpetreff

Mvuka ble tildelt straffespark like etter, og Pellegrino gjorde seg klar fra ellevemetersmerket. Like før han skulle ta straffesparket, løp dommeren for å se på VAR-skjermen. Der ble det avgjort at taklingen til Mamic ble gjort utenfor 16-meteren. Dermed ble det frispark og rødt kort og ikke straffe og gult.

Innbytter Gilbert Koomson traff deretter stolpen, og venstreback Ask Tjærandsen-Skaus avslutning traff stolpen to ganger. Glimt var med andre ord nærmere flere mål enn det hjemmelaget var.

Glimt fortsatte å styre kampen mot slutten, og hos hjemmelaget var det mest trykk i trompetene og orkesteret på tribunen, som holdt på utrettelig gjennom hele kampen.