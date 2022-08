Aktor i retten: Ryan Giggs hadde «en styggere og mer uhyggelig side»

Giggs er blant annet tiltalt for vold mot en tidligere kjæreste.

I tillegg til voldsbruk mot ekskjæresten og hennes søster, er han også tiltalt for kontrollerende eller tvangsmessig oppførsel mot sin daværende kjæreste mellom august 2017 og november 2020. Han ble arrestert 1. november 2020 etter at han skal ha skallet til henne.

Giggs har hele veien avvist alle anklager. Detaljene i tiltalen er blant annet at waliseren sparket henne i ryggen og kastet henne naken ut av et hotellrom etter at hun anklaget ham for utroskap.

Ifølge tiltalen dukket han også opp uanmeldt hjemme hos henne, på arbeidsplassen og på treningssenteret etter at hun hadde forsøkt å avslutte forholdet.

I sitt innledningsforedrag mandag tegnet aktor Peter Wright et bilde av en person som framsto på en annen måte privat enn han var framstilt i offentligheten.

– Han ble idolisert av sine tilbedende fans og støttespillere. På banen var ferdighetene hans formidable og noe fantastisk. Utenfor banen, i privatlivet hjemme eller bak lukkede dører, var det, og vi hevder fakta avslører, en mye styggere og mer uhyggelig side ved karakteren hans», sa han.

– Dette er en historie om kontroll og tvang mot en kvinne som trodde hun var elsket og respektert. Dessverre var virkeligheten veldig annerledes, het det også fra Wright.

Giggs uttalte i april at han så fram til rettsprosessen, og at han skulle renvaske navnet sitt. Tidligere i sommer gikk Giggs av som landslagstrener for Wales etter at vikartrener Rob Page ledet nasjonen til sitt første VM siden 1958.

Rettssaken er ventet å vare i to uker, men den kan trekke ut i en tredje uke, skriver The Athletic. Siktelsene mot den tidligere Manchester United-stjernen har en strafferamme på fem års fengsel.

Saken var for første gang oppe i rettsapparatet i april i fjor, og da erklærte Giggs seg uskyldig på alle punkter.