Botheim fikk Salernitana-debuten i cupexit

Det var Botheims første offisielle kamp for klubben etter at han ble klar for dem tidligere i sommer. Før det hadde han terminert kontrakten med russiske Krasnodar.

Det ble likevel ingen drømmedebut i Italia. Drissa Camara og Valentin Mihaila scoret målene som sendte Parma videre i cupen.

Bohinen måtte forlate banen allerede etter 30 med en smell han pådro seg. Julian Kristoffersen forble ubenyttet reserve for Salernitana.

Klubben med de tre nordmennene serieåpner mot Roma førstkommende helg.