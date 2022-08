Nordmenn herjer i toppligaene: – Glad, stolt og takknemlig

NTB har tatt utgangspunkt i de fem største ligaene i tillegg til den øverste divisjonen i Nederland, Tyrkia og Belgia.

Italienske Serie A har den siste tiden blitt spesielt populær for nordmenn, noe landslagssjef Ståle Solbakken synes er bra for utviklingen av de unge spillerne.

– Italia er liksom en stor liga, men tempoet er litt lavere enn de andre toppligaene, og det taktiske spillet gjør at tempoet blir lavere og det blir roligere perioder i kamper. Så de får ikke det temposjokket. For dem som har mestret Belgia eller noen andre slike ligaer, er det et naturlig steg. Og for dem som ikke er helt klare for Premier League, Bundesliga eller La Liga, sier Solbakken til NTB.

En drøy uke før seriestarten i Italia kan vi telle åtte nordmenn på det øverste nivået: Martin Palumbo (Udinese/Juventus), Leo Østigård (Napoli), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Emil Konradsen Ceïde (Sassuolo), Emil Bohinen (Salernitana), Erik Botheim (Salernitana), Julian Kristoffersen (Salernitana) og Kristoffer Askildsen (Lecce/Sampdoria).

Store stjerner

Det er ikke bare i Serie A nordmennene markerer seg i hopetall. Norge har seks spillere i Premier League, sju i Bundesliga, tre i Ligue 1, elleve i Æresdivisjonen, sju i belgisk 1. divisjon og åtte i tyrkisk superliga.

Og nordmennene hever ikke bare lønn i storklubbene. Det er flere som har gjort seg til virkelig store stjerner i sine respektive lag. Størst av dem alle er Erling Braut Haaland som har enorme forventninger til seg på hva han skal levere for Manchester City denne sesongen.

– Folk kan bruke tid, og noen kan komme rett inn i det. Vi får se, men jeg er ikke bekymret. Det er livet til en fotballspiller, og det må man leve med, sa Haaland i et intervju med Sky Sports.

Martin Ødegaard har også for virkelig satt sitt preg på Arsenal, og han har til og meg blitt utnevnt som kaptein før den kommende sesongen.

– Jeg er selvfølgelig glad, stolt og takknemlig for tilliten, og at han (manager Mikel Arteta) vil ha meg som kaptein. Det er noe stort for meg å oppnå. Jeg kommer til å nyte det, sa drammenseren til Arsenals nettsted.

Ingen i La Liga

I tillegg til de to superstjernene i Premier League er Alexander Sørloth tilbake i Bundesliga-klubben Leipzig etter et utlån til Real Sociedad forrige sesong, mens Morten Thorsby har gjort overgang til Union Berlin, hvor han blir lagkamerat med Julian Ryerson.

Jens Petter Hauge har også gjort permanent overgang til Eintracht Frankfurt etter han var med på å vinne Europa League for dem som lånesoldat fra AC Milan forrige sesong.

Med Sørloth tilbake i Tyskland og Ødegaard som gjorde overgang til Arsenal før fjorårssesongen finner vi ingen nordmenn i spanske La Liga denne sesongen. Det er den eneste toppligaen uten nordmenn. Til gjengjeld har vi både Caroline Graham Hansen og Ingvild Syrstad Engen i Barcelona og Madelen Koldal Holme i Levante på kvinnesiden.