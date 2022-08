Mitrovic straffet tafatt Liverpool: – Han er et dyr

Tittelkandidat Liverpool kom til oppgjøret som store favoritter mot nyopprykkede Fulham, men det var vertene som til tider var best i solsteiken i London. Mitrovic bidro med to mål, mens Darwin Nuñez og Mohamed Salah reddet ett poeng for gjestene.

– Vi spilte en god første omgang. Det var nesten perfekt hvordan vi kontrollerte og blokkerte. I den andre omgangen holdt vi følge med dem hele veien, sa Fulham-manager Marco Silva til BT Sports etter kampen.

Etter å ha kontrollert oppgjøret fra start tok de ledelsen etter 32 minutter. Spydspissen Mitrovic var sterkest i en duell og stanget vertene i ledelsen.

– Jeg kjenner kvaliteten Mitrovic har og jeg er her for å få det beste ut av mine spillere. Mitrovic er ikke bare mål, han presser konstant og alt han gjorde var fantastisk, sa Silva.

– Han er et dyr, sa kaptein Tim Ream.

– Fortjente ikke mer

Liverpool-manager Jürgen Klopp var langt annet enn fornøyd etter poengtapet.

– Det beste med kampen var resultatet. Vi fikk ett poeng fra en veldig dårlig kamp. Vi fortjente ikke mer enn det, sa han.

Rekordkjøpet Nuñez ble plassert på benken, mens Roberto Firmino fikk sjansen fra start for Liverpool. Etter «marerittet» i den første omgangen kom imidlertid uruguayaneren inn like etter hvilen, og han svarte med å utligne med en hælflikk etter 63 minutter.

Men snaue ti minutter senere var Fulham igjen i ledelsen da Mitrovic ble felt av Virgil van Dijk i feltet. Han var selv sikker fra straffemerket. Det skulle likevel ikke ende med hjemmeseier. Med ti minutter igjen av ordinær tid utlignet Salah.

Sterkt poeng

Fulham var overlegen i mesterskapsserien i fjor og rykket rett opp til Premier League etter nedrykket i 2020/21-sesongen. Ett poeng er sterkt for laget i jakten på å holde seg i divisjonen.

Liverpool tar imot Crystal Palace på hjemmebane neste runde, mens Fulham reiser til Wolverhampton.

Fulham sjokkerte de rødkledde fra start og styrte kampen. Etter flere store sjanser fikk de ledermålet etter en drøy halvtime. Mitrovic steg til værs på bakerste stolpe og stanget ballen i mål på et flott innlegg fra Kenny Tete.

Serberen har bøttet inn mål for Fulham i mesterskapsserien, men har slitt med å opprettholde målsnittet i Premier League. I nedrykkssesongen endte han med «kun» tre nettkjenninger, mens han i fjorårets opprykkssesong scoret 43 mål.

Et stolpetreff fra Luis Diaz var det nærmeste Liverpool kom målet i 1. omgang.

Nuñez-magi

Tidlig i annen omgang gjorde Liverpool flere bytter for å få fart i mannskapet. Inn kom det nyinnkjøpte stjerneskuddet Núnez, som har store forventninger knyttet til seg. Etter 63 minutter var det første Premier League-målet i Liverpool-drakten et faktum.

Salah drev med ballen før han slo den presist inn i feltet. Der hælflikket Nuñez inn utligningen som ga de rødkledde håp om å likevel få med seg poeng fra oppgjøret.

Snaue ti minutter senere lå ballen imidlertid igjen i målet bak Liverpool-keeper Alisson. Van Dijk var for sen i duellen med Mitrovic, og etter en VAR-sjekk ble straffesparket stående. Alisson gikk riktig vei, men serberens skudd var for hardt og fant nettmaskene.

Likevel skulle Liverpool komme tilbake. Etter 80 minutter dempet Nuñez ballen ned til Salah etter et innlegg, og egypteren sendte ballen i mål. Liverpool jaktet seiersmålet på slutten, men det endte 2-2. På tampen hamret kaptein Jordan Henderson ballen i tverrliggeren, men nærmere kom de ikke.