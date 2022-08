Oliver Solberg kjørte ut i Finland

– Oliver og Elliott har kjørt ut på SS2, begge er ok, mer følger, ble det skrevet på Solbergs Twitterkonto.

Det var allerede i den første svingen på prøven at det gikk galt for Solberg. Han kom for langt ut og bilen rullet rundt flere ganger før den endte i skogen.

Før han startet på fredagens økt skrev Solberg at prøven var superrask og at han flere ganger trolig måtte kjøre helt på grensen. Det gikk dessverre litt over grensen for den norsk-svenske føreren.

Bilder av bilen som ble lagt ut på Twitter viste at den så lite kjørbar ut. Det spørs om det blir mer kjøring på Solberg denne helgen.

Man var mest opptatt at både Olivier Solberg og kartleseren Elliott Edmonds kom uskadd fra avkjøringen.

Solberg var nummer ni på den første prøven torsdag kveld.

Det er estlenderen Ott Tänak som er i føringen etter at to av ni fartsprøver er unnagjort fredag.