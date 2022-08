Triatlon åpner for transpersoner

15 av 17 medlemmer i forbundet stemte for vedtaket som trer i kraft 2. september.

Beslutningen innebærer at transpersoner som vil konkurrere med kvinner, må dokumentere et testosteronnivå på under 2,5 nanomol per liter i en perioder på minst to år. I tillegg må det ha gått minst fire år siden et stevne i en herre- eller gutteklasse uansett idrett.

– Den linjen som vi nettopp har godkjent, viser at vi prioriterer rettferdighetsprinsippet, men viser også at vi er inkluderende, sier ITU-president Marisol Casado.