NFL anker utestengelsen til overgrepsanklaget stjerne

Quarterbacken har blitt beskyldt for seksuelle overgrep og upassende oppførsel overfor mange kvinner. Mange sto fram i fjor og anklaget Watson for handlingene i en lengre periode fra 2020 til 2021.

Politiet i storbyen Houston åpnet etterforskning. Flere kvinner gikk til søksmål mot stjernen. Watson selv nekter for å ha gjort noe av det han er anklaget for. CBS melder at det er inngått forlik i 23 av de 24 søksmålene han har fått mot seg.

Watson sluttet seg til Cleveland Browns fra Houston Texans i mars. Hans nye kontrakt er verdt omkring 230 millioner dollar over fem år.