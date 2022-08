Viaplay rigget for Premier League-rush

Første kamp spilles fredag mellom Crystal Palace og Martin Ødegaards Arsenal. Viaplay har overtatt de norske PL-rettighetene fra TV 2 fra og med denne sesongen. Det spilles 380 kamper før ligaen rundes av i slutten av mai neste år.

– Viaplays plattform håndterer kontinuerlig mer enn ti land og over 5 millioner abonnenter og har også fått gjennomført noen formidable tester det siste året etter at Formel 1 ble innlemmet i de nederlandske Viaplay-rettighetene. Det flyter tilsynelatende meget godt, og vi forventer også at dette går smertefritt i Norge når startskuddet for årets Premier League går av 5. august, sier Børge Nielsen til NTB.

Han er kommersiell sjef for Viaplay.