Dermed var han utslått allerede da han kom i mål i det første av de tre semifinaleheatene. De to beste i hvert heat og to beste tider for øvrig gikk videre.

Lythe Pillay fra Sør-Afrika vant nordmannens heat med 45,61, fulgt av Shaemar Uter fra Jamaica med 45,96.

Grimerud tok seg videre fra kvalifiseringen med 46,85 og tredjeplass i sitt heat mandag. 19-åringen fra Moelven hadde 13. beste tid da.

Finalen avvikles torsdag.