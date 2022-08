Henriette Jæger til finale på 400 meter hekk i U20-VM

Tiden er norsk aldersrekord. Hennes tidligere personlige rekord var 52,52.

De to beste i hvert av de tre semifinaleheatene og to beste tider for øvrig er klare for torsdagens finale. Jæger var raskest av løperne som ikke greide å sikre automatisk finaleplass.

Jæger tok seg mandag videre fra kvalifiseringen med 53,53. 19-åringen fra Aremark hadde da niende beste tid. I semifinalen senket hun sin personlige rekord med 19 hundredeler og sikret finaleplass med den femte beste tiden,

Beste tid i semifinalen hadde britiske Yemi Mary John med 51,72 i det første heatet.

Semifinalene ble to timer forsinket på grunn av et tordenvær som stoppet konkurransene på stadion i Cali.