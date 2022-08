Jon Knudsen ferdig i Lillestrøm etter sesongslutt

Det bekrefter klubben på sitt nettsted.

– LSK takker Jon for fantastisk innsats og ser fram til fortsatt godt samarbeid gjennom hans nye jobb i NFF. Samtidig er klubben glad for at Knudsen blir på Åråsen ut denne sesongen, skriver Lillestrøm.

Knudsen blir en del av Hege Riises trenerteam på kvinnelandslaget. Riise ble presentert som landslagssjef onsdag morgen etter at Martin Sjögren fikk sparken etter et skuffende fotball-EM i juli.

47-åringen Knudsen blir også heltidsansatt i Norges Fotballforbund for å jobbe med utvikling av unge gutte- og jentelandslagsspillere.

Keepertreneren hadde en lang spillerkarriere i klubber som Lillestrøm, Stabæk, Fredrikstad og Strømmen. Han var også på utlån til Strømsgodset, Skjetten og danske Midtjylland. For Norge spilte han 20 A-landskamper.