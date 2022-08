The Athletic: Chelsea i konkrete samtaler om De Jong

Det er den troverdige journalisten David Ornstein i avisen som melder at klubbene er i konkrete samtaler om den nederlandske midtbanespilleren.

25-åringen har i hele sommer vært koblet til Manchester United, men ifølge spanske medier er ikke De Jong interessert i en overgang til Manchester-klubben grunnet mangelen på Champions League-spill.

Ornstein skriver at Chelsea skal være positiv med tanke på å lande signaturen til De Jong, som angivelig foretrekker London og spill i Champions League.

The Athletic hevdet i juli at Manchester United og Barcelona var enige om en overgangssum på 85 millioner euro, men at nederlenderen satte en stopper for overgangen.

De Jong kom til Barcelona fra Ajax for 85 millioner euro, ifølge Transfermarkt, og han har tidligere spilt for Willem ll. 25-åringen har også notert seg 44 kamper for det nederlandske landslaget.