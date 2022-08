Bekreftet: Dansk spiss klar for Rosenborg

RBK bekrefter signeringen på sine nettsider mandag ettermiddag. Adressa meldte tidligere mandag at Tengstedt var på «Brakka» for å fullføre overgangen.

22-åringen kommer fra Horsens i øverste divisjon i Danmark. Laget rykket opp til Superligaen før denne sesongen, og Tengstedt noterte seg for 14 fulltreffere i opprykkssesongen.

– Det ble Rosenborg fordi det er en stor klubb. Jeg synes det er et godt skritt i min karriere å komme opp hit for å spille for det beste, om ikke et av de beste lagene, i Norge. Det gjorde at det var et enkelt valg å velge Rosenborg, sier Tengstedt til rbk.no.

– Jeg tror jeg passer veldig godt inn. Jeg har spilt 3-5-2 lenge nå, og det har vist seg å være et system som passer meg fint. Jeg gleder meg til å være en del av det her oppe i Rosenborg, sammen med mange dyktige spillere, fortsetter han.

Dansken har tidligere vært en del av akademiet til Midtjylland og har også gått gradene på U-landslagene til Danmark. Han har vært en del av U21-landslaget det siste året.

– Rosenborg har gjennom lengre tid vist seriøs interesse, og vi har forhandlet oss frem til en økonomisk avtale vi kan være fornøyde med, sier Horsens-sportssjef Niels Erik Søndergård til klubbens nettsider.

Søndag spilte Horsens 0-0 mot Aalborg, hvor Tengstedt spilte hele kampen. Det ble det siste oppgjøret for Horsens før overgangen til Rosenborg.