Heidi Løke vender tilbake til Larvik

Det bekrefter landslagsprofilen til TV 2.

Bakgrunnen for klubbskiftet er at Løke, som er nybakt mor, synes det blir for langt å pendle til Kristiansand fra hjemmet i Sandefjord.

Vipers slipper strekstjernen til tross for at hun har ett år igjen av kontrakten med kristiansandsklubben.

– Jeg hadde et år igjen med Vipers, men de har vært veldig forståelsesfulle når det gjelder min familiesituasjon med en nyfødt og har latt meg gå, sier Heidi Løke til TV 2.

Løke har spilt for Larvik i to perioder tidligere.

– Jeg er veldig glad for å være tilbake i Larvik for tredje gang. Det siste jeg gjorde her sist var å vinne Champions League. Det er gode minner, sier hun.