Ferguson pensjonerte seg i mai 2013, og Christian Eriksen, som signerte for Manchester United forrige måned, forteller til The Guardian at han har fulgt med sin nye klubb i flere år.

Han forteller at han hadde diskutert en mulig overgang både med David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho og Ole Gunnar Solskjaer mens han var i Tottenham, før han i januar 2020 reiste til Italia og spill for Internazionale.

Manchester Uniteds Christian Eriksen i kampen mellom Manchester United og Rayo Vallecano på Old Trafford i Manchester, søndag. Foto: Nigel Roddis / AFP

– Da jeg var i Tottenham snakket jeg med alle managerne som har vært her i Manchester United for å se hva situasjonen var, sier Eriksen, før den sympatiske dansken legger til:

– Jeg var i Tottenham den gangen, og jeg kunne virkelig ikke se meg selv spille på et annet engelsk lag på den tiden.

Alltid vært en kobling

Eriksen sier at det alltid har vært en del rykter som koblet han til United, men forteller at det aldri har vært rett tid. Før nå.

Eriksen forteller at hjertestansen han pådro seg da han spilte for Danmark i fjorårets EM i 2020 endret karriereplanene hans.

Selv om defibrillatoren han var utstyrt med tillot at han kunne fortsette fotballkarrieren på det øverste nivået, tillot ikke Serie A-reglene at Eriksen kunne spille fotball i den italienske serien.

– Det var klart at noe skjedde i fjor sommer, og det endret litt karriereveien jeg hadde i tankene, sier Eriksen.

Tilbake i England

Eriksen startet opptreningen etter hjertestansen med Brentford i januar og hadde et meget godt halvår i London-klubben. Ved månedsskifte juni/juli gikk kontrakten med Brentford ut og dansken stod fritt til å velge seg en ny klubb.

– Å være her i Manchester United er noe jeg ikke trodde kunne skje for et år siden, sier Eriksen.