Leclerc raser mot lagets taktikk: – Katastrofe

– Jeg skjønner ikke hvorfor vi tok en annen beslutning, sa monegaskeren.

Rett før halvveis i løpet på Hungaroring i Ungarn tok Leclerc ledelsen fra Mercedes' George Russell og alt så ut til å gå etter planen for den unge Ferrari-føreren.

Omtrent ti runder senere kalte laget Leclerc inn for et dekkskifte, og han kjørte ut med et sett med harde dekk. Det viste seg å være helt feil valg.

– Det er alltid noe som går galt. Enten er det bilen som ikke funker eller så er det en feil. Jeg må snakke med teamet for å forstå hva de tenkte, sa Leclerc.

Det tok bare noen få runder før det ble klart at Verstappens Red Bull-bil var betydelig raskere og Leclerc hadde ingen sjanse til å forsvare ledelsen. Med 25 runder igjen ble han forbikjørt og datt til sjetteplass.

– Vi mistet all fart og den siste delen av løpet var en katastrofe, sa Leclerc.

Verstappen leder nå med 80 poeng ned til Leclerc i VM-sammendraget. Red Bull har også et godt grep om konstruktørmesterskapet, som de leder med 97 poeng på Ferrari.