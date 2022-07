For første gang forteller Masi om hvordan livet hans ble snudd på hodet etter F1-dramaet i Abu Dhabi i desember. Det gjør han i et større intervju med australske The Daily Telegraph.

– Det har vært noen mørke dager siden den gang. Jeg følte at jeg var verdens mest forhatte mann, og jeg mottok dødstrusler. Folk kom og sa at de ville gå etter meg og min familie, sier Masi.

– Jeg husker fortsatt hvordan jeg et par dager etter løpet kom gående ned en gate i London. Jeg trodde at alt var fint inntil jeg kikket meg over skulderen. Jeg kunne se folk som lurte på hvordan de kunne få tak i meg, legger han til.

Heftig diskutert

Masi var løpsansvarlig da tittelkampen i Formel 1 for 2021 skulle avgjøres. Lewis Hamilton var i posisjon til å bli verdensmester for femte år på rad, men så tok Masi avgjørelsen som direkte påvirket utfallet.

Sent i løpet måtte sikkerhetsbilen ut på banen. Masi nektet først å slippe førerne forbi, men ga grønt lys da én runde gjensto. Verstappen hadde før det fått lov til å tette en luke til Hamilton på flere sekunder. Den beslutningen er siden blitt heftig diskutert i Formel 1-miljøet.

Verstappen hadde i motsetning til Hamilton nye dekk. Det ga nederlenderen en klar fordel da sikkerhetsbilen ble fjernet. Han freset forbi rivalen og ble verdensmester for første gang.

Angrer

I februar fikk Masi sparken som løpsdirektør etter en gransking av episoden. Han har skrevet under en taushetsavtale med Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) og kan ikke snakke om bakgrunnen for sin omstridte avgjørelse.

Men den stoppe han ikke fra å si noe om hva den har kostet ham personlig.

– Jeg fikk hundrevis av meldinger, og de var sjokkerende. De var voldelige og rasistiske. Jeg ble kalt alle tenkelige ting. Og så var det disse dødstruslene … De bare fortsatte å komme. Det var ikke kun på min Facebook-profil, men også på LinkedIn, som ellers er en profesjonell plattform for næringslivet, sier australieren.

Han angrer på måten han håndterte truslene på.

– Jeg oppsøkte ikke profesjonell hjelp. I etterpåklokskapens lys burde jeg ha gjort det. Jeg tonet det hele ned overfor andre og FIA.