US Open-arrangøren har uttalt at de ikke vil trosse amerikanske myndigheters linje om innreisenekt for uvaksinerte utlendinger. Det er dårlig nytt for Novak Djokovic.

35-åringen har likevel ikke lagt vekk tanken om å få delta. Han skriver i et innlegg på Instagram at han fortsatt venter på et endelig svar.

– Jeg forbereder meg som om jeg skal delta, og jeg vet fortsatt ikke om det finnes noen mulighet for meg. Jeg krysser fingrene.

Den serbiske tennisstjernen har stått på sitt om å ikke ta koronavaksinen. Det medførte at han ble kastet ut av årets Australian Open og satt på første fly hjem.

Mer enn 43.000 personer har signert et opprop som ber myndighetene om å la mannen med 21 Grand Slam-titler delta i US Open. Serberen takker for den enorme støtten.

– Det føles utrolig spesielt, og jeg ønsker å understreke hvor takknemlig jeg er. Jeg er virkelig glad for å se all støtten og kjærligheten dere viser meg, skriver han.

Djokovic har vunnet US Open tre ganger tidligere (2011, 2015 og 2018). Den amerikanske storturneringen starter 29. august og varer til 11. september. Kampene blir spilt på hardcourt i New York.