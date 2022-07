PSV ga van Nistelrooy drømmestart

Den tidligere stjernespissen har etter flere år som assistent på nederlandske landslag fått sin første jobb som hovedtrener i PSV, og det kunne vanskelig ha startet bedre enn med seier over Ajax på Johan Cruijff Arena.

Scoringer av Guus Til (3), Cody Gakpo og Xavi Simons førte til at PSV kunne ta med seg Johan Cruijff-trofeet hjem til Eindhoven. I likhet med Amsterdams storstue har supercuptrofeet fått navn etter den avdøde fotballegenden.

Alfred Schreuder fikk en røff start i forsøket på å følge opp Erik ten Hags bedrifter som Ajax-trener. Fem baklengsmål i egen arena er ikke bra, og det var mager trøst at Steven Bergwijn, Antony og Mohammed Kudus bidro til at publikum fikk se en målfest. Det hjalp heller ikke at innbytter Calvin Bassey etter VAR-inngripen fikk direkte rødt kort for en stygg felling et snaut kvarter før slutt.