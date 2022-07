På overtid var det Liverpools gjeve nysignering Darwin Nuñez som fastsatte resultatet. Haaland måtte gå målløs av banen.

Trent Alexander-Arnold skjøt Liverpool opp til 1-0 etter vel 20 minutters spill. Ballen var innom hodet til City-back Nathan Aké på veien mot nettet.

Citys nysignering Julian Alvarez utlignet fra kort hold vel et kvarter før slutt. Det sto 1-1 etter en lang VAR-granskning for mulig offside i forspillet til målet.

Rett på keeper

VAR-rommet måtte i aksjon igjen ikke lenge etter. En heading fra Darwin Nunez endte i hånden til Ruben Dias. Salah scoret kontrollert fra straffemerket og kunne feire rett foran egne fans.

Nuñez imponerte i sitt innhopp og stupte inn 3-1-målet med assist fra Andy Robertson.

Haaland måtte vente ganske lenge på sin første mulighet. Den kom etter 33 minutter da han viste styrke i en duell før skuddet endte rett på keeper Adrian San Miguel.

Det gikk så bare noen få sekunder til før Haaland nesten rakk fram på et innlegg. Men ballen traff bare delvis venstrefoten hans og forsvant.

Hovedattraksjon

Mye av oppsnakket til kampen dreide seg om Haaland. Både på stadion i Leicester og under ITVs sending, lyste bilder av ham opp ofte på skjermen.

I den andre omgangen var ikke Haaland innblandet i mye foran Liverpools mål.

22-åringen kom fra Borussia Dortmund i sommer og kostet cirka 600 millioner kroner. En fastsatt pris i kontrakten gjorde at City denne sommeren kunne få ham for langt under markedspris. Den er antatt å ligge på vel 1 milliard.

Community Shield-kampen spilles mellom forrige sesongs vinner av Premier League og FA-cupen.

Den engelske eliteserien starter neste helg. Liverpool møter Fulham borte lørdag mens tittelforsvarer Manchester City besøker West Ham dagen etter.