Kongens båt var på 13.-plass før siste konkurransedag i Genève, men med 5.- og 7.-plass avanserte «Sira» på listene og endte på 10.-plass i feltet på 24 båter. Kong Harald får anerkjennelse for sine ferdigheter.

– Han gir virkelig de yngre seilerne tøff konkurranse. Det er morsomt å se, sier arrangementskomiteens leder Jean Olivier Kerr til NRK.

– Det slår meg at han har et sterkt konkurranseinstinkt. Han er ikke her bare for å hygge seg og ha det gøy, han er her for å konkurrere sammen med mannskapet sitt. Det er imponerende, ikke minst alderen tatt i betraktning.

God serie

Kongens båt kom dårlig ut med tjuvstart og sisteplass i aller første seilas i VM, men serien 4-8-13-14-15-13-5-7 i de åtte seilasene som ble tellende ga plassiffer 79 og topp-ti-plassering med ett poengs margin.

Den andre norske båten, «If» med Tom Knutsen som kaptein, endte på 14.-plass.

Sveitsiske «Yquem II» med Jean Fabre som kaptein var helt suveren i VM og seiret med plassiffer 8 etter åtte seirer og en 12.-plass på de ni seilasene som ble avviklet. Det ble tysk sølv ved Eckhard Kaller og østerriksk bronse ved Werner Deuring.

Imponert

Deuring er også president i det internasjonale forbundet for 8-metere. Han er også imponert over kong Haralds prestasjoner.

– Han er en sterk konkurrent, det er helt sikkert. Jeg har stor respekt for ham som en veldig god og veldig tøff seiler, sier Deuring til NRK.

Han håper at kong Harald stiller også i neste års VM i Genova. Det avvikles i motsetning til årets VM ikke på en innsjø, men i Middelhavet.

Kong Harald har i sin lange seilerkarriere fem VM-medaljer, blant dem ett gull. Han har også et EM-gull. Han var OL-deltaker i 1964, 1968 og 1972, med 8.-plass som best.