Europacup-sjokk i Stavanger – Viking videre etter overtidsmål

2-1-seier hjemme mot Sparta Praha gjør at Viking er videre til neste runde i kvalifiseringen til conferenceligaen i fotball.

En mesterlig snuoperasjon, regissert av Viljar Vevatne og Mai Traore, sendte hele Stavanger by til himmels.

– Det er helt, helt sykt. Man skulle hatt pulsbelte alle som satt der. Det er vanvittig, det er utrolig hva bare et par sekund kan gjøre med kroppen, man mister det helt, sa Zlatko Tripic til NRK etter kampslutt.

Et Viking uten Hammarby-klare Veton Berisha ble trykket lave fra start hjemme i Stavanger. Rogalendingene ble blant annet reddet av metallet etter drøye 20 minutter.

Like før pause sprakk til slutt nullen for Viking etter mål fra Jaroslav Zeleny. Få minutter senere hamret imidlertid Viljar Vevatne hjemmelaget tilbake i kampen. På overtid sørget en gedigen forsvarstabbe og en kontrollert Mai Traore-avslutning for at snuoperasjonen var komplett.

– Det er mye glede og lettelse nå. Vi er veldig lykkelige og skal sette pris på slike øyeblikk. Det var sterkt å mobilisere så mye midt i fellesferien, fortsatte Tripic.

Etter et bunnsolid 0-0-resultat i heksegryta i Praha forrige uke, var siddisenes drøm om avansement i kvalifiseringen til conferenceligaen i god behold før torsdagens batalje i Stavanger.

Vikings trenerduo Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen gjorde ingen endringer fra bortemøtet i Tsjekkia. Det betød blant annet en skadeplaget Zlatko Tripic fra start.

Rogalendingene møter enten Motherwell (Skottland) eller Sligo Rovers (Irland) i 3. kvalifiseringsrunde til gruppespillet i conferenceligaen. Hvem det blir avgjøres senere torsdag.