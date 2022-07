England-stjerne ble utsatt for innbrudd under Sverige-kampen – tyvene dro tomhendte hjem

Det skriver Aftonbladet , som har hentet nyheten fra engelske The Sun.

Mens den engelske 23-åringen forberedte seg til Sverige-kampen forsøkte tre tyver å rane huset til Stanway. De hadde en baktanke om at resten av familien var på plass i Sheffield for å se kampen.

Og ble møtt av en overraskelse i det de tok seg inn i huset.

– Mens vi forberedte oss til EM-semifinalen fikk vi den nedslående beskjeden om at huset vårt hadde blitt utsatt for innbrudd. De forventet at vi skulle være borte, men heldigvis ble de stoppet av et familiemedlem som ikke kunne dra på kampen, sier faren John til The Sun.

Det skal ha vært to personer som holdt til i en bil, mens en tredje person i 20-årsalderen skal ha forsøkt å bryte seg inn i huset, skriver Aftonbladet.