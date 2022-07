Brækhus-comeback utsatt grunnet Jennifer Lopez' bryllupsreise

Det får VG opplyst via Brækhus’ sin hovedsponsor Betsson.

– Hun ville prioritere bryllupsreisen sin. Det er så klart utrolig synd, men hun skulle «headline» konserten under arrangementet, så den colombianske promotøren valgte å utsette hele stevnet, forteller Brækhus til avisen via sponsoren.

Lopez giftet seg med skuespilleren Ben Affleck tidligere i sommer og har valgt å reise på bryllupsreise i Europa istedenfor å synge før Brækhus sitt comeback.

Den tidligere verdensmesteren innrømmer at situasjonen er spesiell og forteller at det nå jobbes på spreng for å finne en ny dato for boksekampen.

Brækhus skal møte svenske Patricia Berghult i kampen om WBC-beltet i superweltervekt. Bergenseren har ikke bokset en kamp siden hun tapte for andre gang mot Jessica McCaskill i mars 2021.

– Jeg er i god form og holder meg klar, sier Brækhus.