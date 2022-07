Svensk skuffelse etter tangering av rekordtap

– Vi hadde to-tre store sjanser, men etter deres ledermål ble det veldig tungt. Man må gjøre mål på slike sjanser, særlig mot så sterk motstand, sa han til C More.

– Nå er det mye følelser, selvsagt. Det kjennes ikke bra å tape så stort, men slik er fotballen noen ganger. Alt i alt er det ikke mye å si på det.

I gruppespillet ble Norges kvinnelandslag påført sitt største tap noensinne da England vant 8-0. Tirsdagens engelske 4-0-seier var tangering av Sveriges kvinnelandslags største tap.

Det var åttende gang det ble 0-4 for Sverige. Tre av de tidligere har Norge stått for (to ganger i 1996, en i 2004). England gjorde det for annen gang, mens Tyskland, USA og Kina har gjort det en gang hver.

Sveriges kvinner har fortsatt ikke vunnet en tittel siden de slo England på straffer i det aller første EM i 1984. Neste år kommer neste sjanse i VM i Australia og New Zealand.

– Det er fint at vi allerede er klare for VM. Alle i landslaget er revansjlystne, og vi får mange landskamper der vi kan prøve ut ting for å stille sterkt der, sa Gerhardsson.