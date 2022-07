Kongen i gang med seile-VM

«Sira» ligger på 14.-plass sammenlagt i et felt på 24 båter når åtte seilaser gjenstår. Mesterskapet varer fram til søndag.

Tirsdagen startet ikke godt for kongen og hans mannskap. De var på feil side av startlinjen da klarsignalet ble gitt for åpningsseilasen. For det ble «Sira» ilagt en straff og plassert nederst på resultatlistene.

Det gikk betraktelig bedre på den neste seilasen. Der var kongens båt fjerde best.

Plasseringene 25 og 4 gjør at «Sira» står med plassiffer 29 så langt. «Yquem II» topper på hjemmebane etter to førsteplasser (plassiffer 2).

Seiling er en idrett kongen har flere internasjonale meritter i. Han kan vise til fem VM-medaljer: ett gull, to sølv og to bronse. Han har også et EM-gull.

85-åringen har også representert Norge tre ganger i OL (1964, 1968 og 1972). Hans beste olympiske resultat var 8.-plass i klassen 5,5 meter.