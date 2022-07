Ronaldo tilbake i Manchester – skal diskutere framtiden

Det har i sommer vært mye snakk om Ronaldos framtid. Portugiseren har fortsatt ikke gått i gang med Uniteds sesongoppkjøring, men tirsdag var han på plass på Carrington.

Bilder viser at han kom inn sammen med sin agent Jorge Mendes. Uniteds managerlegende Sir Alex Ferguson ble også sett kjørende inn portene, skriver Sky Sports.

Ronaldo skulle etter planen vært tilbake på trening i starten av juli, men fikk ifølge United fravær av familiære årsaker. Det førte til at han uteble fra klubbens oppkjøringsturné i Thailand og Australia.

Tross sterke rykter om at portugiseren ønsker seg vekk fra klubben, har United-manager Ten Hag flere ganger avvist at 37-åringen er til salgs.

– Vi planlegger for å ha Ronaldo denne kommende sesongen, og det er alt. Jeg ser fram til å jobbe med ham, sa Ten Hag på en pressekonferanse i Bangkok for drøye to uker siden.

Ronaldo har ett år igjen på kontrakten med United. I fjor sommer gjorde han comeback for klubben over et tiår etter at han forlot den til fordel for Real Madrid.