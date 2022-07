Lillefosse nummer åtte i stavsprang – Duplantis innfridde favorittstemplet

Den svenske storfavoritten Armand «Mondo» Duplantis vant og tok med det sitt første VM-gull. Han var alene etter at alle de tre andre resterende hadde revet på 6 meter.

Lillefosse har etablert seg i verdenstoppen med sine prestasjoner den siste tiden. I juni tok han karrierens første NM-gull i stav etter å ha satt norsk rekord med 5,86. Fana-utøveren hadde selv den gamle bestenoteringen på 5,85, satt tidligere i år.

I forkant av VM i Eugene har Lillefosse uttalt at det kan gå skyhøyt, men han fikk det ikke helt til å svinge i stavfinalen mandag. Han kom seg første over åpningshøyden, før han deretter sparte seg på 5,70.

Han kom så over 5,80, men på 5,87 ble det tre riv.

– Litt kjipt

– Det var kult, men litt kjipt òg når jeg føler at jeg har potensial til å hoppe høyere. Dette er sjette konkurransen på rad over 5,80, men jeg vil opp ett hakk til. Jeg må hjem å evaluere, men for min del var det tungt å gå fra 15 grader i Stockholm til 30 grader i USA. Jeg er mentalt sliten. Jeg kom meg til VM-finalen så jeg skal ikke klage, sa Lillefosse til NTB.

– Nå skal jeg hjem og ha et par hviledager. Så skal det smelle i EM, kommer det kontant fra bergenseren.

Sondre Guttormsen kom seg til finale, men etter å ha kommet seg over de to første høydene ble det stopp på 5,80. Han rev tre forsøk på rad og endte med det med 5,70 på 10.-plass. Hans personlige bestenotering er 5,81 og ble satt i California i mai 2021.

Slet i oppladningen

– Jeg sa vel at om man blir nummer ti eller sju har ikke så mye å si. Jeg synes jeg får en veldig bra start, med at jeg klarer de to første på første forsøk. Jeg klarer ikke helt å få det til på 5,80, jeg har hatt en del skadeproblemer de siste tre ukene, sa Guttormsen til NTB.

– Derfor tok jeg 16 steg i forsøket, og så bestemte jeg meg for å gi full gass med 20 steg i dag. Kroppen var med, men det er å få til de små tekniske tingene når man har slitt litt i oppladningen. I og med at oppladningen ikke gikk så bra så har jeg gjort unna sorgen før i dag. Jeg kunne ikke forventet så innmari mye mer, fortsatte han.

Simen Guttormsen kom seg ikke til finalen.

Stavkonkurransen i Eugene pågår ennå.