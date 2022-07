Ingebrigtsen parkerte konkurrentene og tok sitt første VM-gull

Et rykk på den siste runden ble avgjørende i den tette duellen mellom nordmannen og kenyanske Jacob Krop. Kenyaneren var sjanseløs da Ingebrigtsen rykket fra ham og resten av feltet. Seierherren hadde sju tideler ned til Krop på annenplass, mens Oscar Chelimo fra Uganda tok bronsen.

– Det er det sykeste løpet jeg har sett. Han sprang perfekt, og løpet ble som en gavepakke for ham da han tok kommandoen. Det er laget av hardt arbeid hver jævla dag, sa storebror Henrik Ingebrigtsen til NRK etter gulløpet.

Nordmannen åpnet rolig og la seg tidlig et stykke bak i feltet. Det var tydelig at nordmannen ikke ville bidra i front. Han tok seg tid til å hente både svamp og vann for å kjøle seg ned i den glohete amerikanske varmen.

Halvveis i løpet begynte han å ta seg oppover i feltet, og med fire runder igjen så nordmannen komfortabel og rolig ut. Med to runder igjen gikk Ingebrigtsen opp i tet og tok kontrollen foran avslutningen.

Avgjørende rykk

På den siste runden var det jevnt mellom Ingebrigtsen og Krop, men nordmannen rykket fra og vant. Han er den første verdensmester på 5000 meter som ikke er født i Afrika siden 1983.

Joshua Cheptegei stilte til start som OL-mester på distansen, i tillegg til at han vant 10.000-meteren tidligere i årets VM. Han var naturligvis en av de største favorittene foran løpet, og han tok teten i løpet og styrte farten lenge.

Han greide ikke å tukte Ingebrigtsen. Det greide heller ikke VM-vinneren fra 2017 og 2019 i Muktar Edris. Han var sjanseløs på sitt tredje strake gull og ble nummer 13.

Opptur

Ingebrigtsen tok onsdag VM-sølv på 1500 meter, men var langt ifra fornøyd etter hans første medalje i utendørs-VM i friidrett.

– Sølv og sølv. Det verste er at jeg ikke føler at jeg får ut det jeg er god for. Det er alltid en vond følelse å sitte igjen med, sa 21-åringen til NTB og resten av den skrivende pressen i mixedsonen.

Mandag ble det en real opptur for Sandnes-løperen. Etter å ha lekt seg videre til semifinalen der han hausset opp publikum på oppløpssiden, kunne han til slutt juble for gullet i finalen.