Skotheim taper terreng i tikampen i friidretts-VM

Oslo-gutten avsluttet den første dagen på 7.-plass og var klar på at han måtte sette pers på samtlige av søndagens øvelser for følge opp.

Det klarte han ikke.

Han endte opp med 15,05 på 110 meter hekk. Det var det svakeste resultatet av de 20 gjenværende utøverne.

– Jeg følte meg litt død i beina fra i går og kom aldri skikkelig inn i løpet. Jeg håper det løsner til de neste øvelsene, sa Skotheim.

I diskos ble det 42,89 og 12.-plass. Samlet hadde han 5898 poeng etter sju øvelser. Det ga ham en 14.-plass så langt.

I stav svingte han seg over 4,70 og samlet seg 819 poeng. Det førte ham to plasser opp på resultatlisen. Totalt står han med 6717 poeng før de to siste øvelsene.

Senere søndag kveld venter stavsprang.

Natt til mandag norsk tid er det først spyd, før det hele avsluttes med 1500 meter.