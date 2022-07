Ødegaard-mål da Arsenal knuste Chelsea

Nordmannens mål kom etter en drøy halvtime. Han ble spilt fri i feltet og satte ballen kontant i motsatt hjørne, utakbart for Chelsea-keeper Edouard Mendy.

Da doblet han ledelsen etter at nysigneringen Gabriel Jesus hadde sendt de røde og hvite i ledelsen. Brasilianeren har virkelig funnet seg til rette i Arsenal-drakten etter overgangen fra Manchester City, og var iskald da han lobbet ballen over Mendy og i mål etter et kvarters spill.

Etter 65 minutter la Bukayo Saka på til 3-0 da han var først på en retur etter Granit Xhakas avslutning. På overtid fastsatte Albert Sambi Lokonga resultatet til 4-0 med en godt plassert heading.

Arsenal står dermed med tre av tre seirer på sin USA-turné. De møter Sevilla til en siste treningskamp om seks dager, før de Premier League-åpner borte mot Crystal Palace fredag 5. august.