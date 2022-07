Haaland scoret og ble matchvinner i City-debuten mot Bayern München

Målet kom etter 12 minutter. Haaland skled inn scoringen etter forarbeid av Jack Grealish og Kevin de Bruyne på banen til Green Bay Packers i amerikansk fotball i Wisconsin.

Like etter 1-0-scoringen ble kampen avbrutt på grunn av tordenvær og kraftig regnvær. Etter hvert kom spillet i gang igjen, og var lagene enige om at de skulle gjennomføre en amputert utgave med 2 x 40 minutter.

Haalands scoring ble den eneste før pause, og dermed sto det 1–0 til City etter 40 spilte minutter. Haaland måtte nøye seg med én omgang. Han ble byttet ut med Julian Alvarez, en annen spissnykommer fra Argentina.

Det kom ingen flere scoringer i 2. omgang, og dermed ble det en ny seier til de seiersvante fra Manchester.

Kampstart ble også utsatt i 15 minutter på grunn av lyn og torden.

City stilte et svært sterkt lag mot den tyske mesteren, der iblant med både Kevin de Bruyne og forsvarssjefen Ruben Dias i tillegg til Haaland.

Det var mange øyne rettet mot Citys åpningskamp for sommeren mot mexicanske América tidligere i uken, men der sto Haaland over grunnet at han ikke følte seg helt klar.

Den kampen vant City 2-1. Kampen mot Bayern var den siste av to treningskamper for de lyseblå foran sesongstarten i England.

30. juli venter Liverpool i Community Shield, før Premier League sparkes i gang borte mot West Ham 7. august.

Det er knyttet store forventninger til at Haaland skal prestere i sin nye klubb. Den norske superspissen gikk til Manchester City for 619 millioner kroner og har signert en kontrakt som strekker seg til 2027.

Haaland scoret i alt 85 mål på 88 kamper for Borussia Dortmund før overgangen til City og Premier League.